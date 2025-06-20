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Виртц станет 3-м среди самых дорогих игроков в истории, если «Ливерпуль» выплатит все 136 млн евро. Больше платил только «ПСЖ» за Неймара и Мбаппе

Сегодня «Ливерпуль» объявил о трансфере полузащитника «Байера» за 136 миллионов евро с учетом бонусов.

Источник: Спортс"

Если эта сумма будет выплачена целиком, немец займет третье место в списке самых дорогих футболистов в истории. Более крупные суммы выплачивались только за трансферы Неймара (из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро) и Килиана Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ» за 180 млн евро).

Виртц о переходе в «Ливерпуль»: «Очень счастлив и горд, наконец-то это свершилось. Я хотел попробовать что-то совершенно новое, перейти в АПЛ. Надеюсь сделать все, что в моих силах».

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