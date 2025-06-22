Ральф Рангник: «Ямаль усердно работает в прессинге, не изображая диву. “ПСЖ” выиграл ЛЧ без Мбаппе, Месси и Неймара — Хвича при 4:0 пробежал 60 метров, чтобы вернуть мяч»

Каждый тренер хочет иметь такого игрока в своей команде. И большая разница с другими звездами высшего класса в том, что он также усердно работает в прессинге. Я почти уверен, что если тренер скажет ему, что нужно сделать то или это, Ламина не будет изображать диву.