Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
:
Видад
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.95
П2
9.25
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
:
Пачука
Все коэффициенты
П1
1.34
X
6.10
П2
9.30
Футбол. Зарубежный
23.06
Зальцбург
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
4.13
X
4.30
П2
1.83
Футбол. Зарубежный
23.06
Манчестер Сити
:
Аль-Айн
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
24.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
4
:
Ульсан
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ривер Плейт
0
:
Монтеррей
0
П1
X
П2

Ральф Рангник: «Ямаль усердно работает в прессинге, не изображая диву. “ПСЖ” выиграл ЛЧ без Мбаппе, Месси и Неймара — Хвича при 4:0 пробежал 60 метров, чтобы вернуть мяч»

— Каким вы видите влияние Ламина [Ямаля] на мир футбола?

Источник: Спортс"

— Каждое столетие появляется такой игрок. Всего в 17 лет, с такой зрелостью… Если вы посмотрите, как он играет, то почувствуете, что он с другой планеты. Удивительно, невероятный игрок.

Каждый тренер хочет иметь такого игрока в своей команде. И большая разница с другими звездами высшего класса в том, что он также усердно работает в прессинге. Я почти уверен, что если тренер скажет ему, что нужно сделать то или это, Ламина не будет изображать диву.

Знаете, почему «ПСЖ» впервые выиграл Лигу чемпионов, потратив столько денег?

— Расскажите…

— Они пытались 10 или 15 лет, тратя много денег. И теперь главные звезды ушли. Ни Килиана Мбаппе, ни Месси, ни Неймара, и вдруг они выигрывают Лигу чемпионов. Совпадение? Нет. Они прошли через это.

Примером может служить Кварацхелия, который при счете 4:0, когда до конца матча оставалось 20 минут, по-прежнему пробежал 60 метров, чтобы вернуть мяч. Я никогда не видел, чтобы так делали Неймар, Месси или Мбаппе. И в этом сила команды, — заявил главный тренер сборной Австрии.