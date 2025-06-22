Ральф Рангник: «Ямаль усердно работает в прессинге, не изображая диву. “ПСЖ” выиграл ЛЧ без Мбаппе, Месси и Неймара — Хвича при 4:0 пробежал 60 метров, чтобы вернуть мяч»

— Каждое столетие появляется такой игрок. Всего в 17 лет, с такой зрелостью… Если вы посмотрите, как он играет, то почувствуете, что он с другой планеты. Удивительно, невероятный игрок.
Каждый тренер хочет иметь такого игрока в своей команде. И большая разница с другими звездами высшего класса в том, что он также усердно работает в прессинге. Я почти уверен, что если тренер скажет ему, что нужно сделать то или это, Ламина не будет изображать диву.
Знаете, почему «ПСЖ» впервые выиграл Лигу чемпионов, потратив столько денег?
— Расскажите…
Примером может служить Кварацхелия, который при счете 4:0, когда до конца матча оставалось 20 минут, по-прежнему пробежал 60 метров, чтобы вернуть мяч. Я никогда не видел, чтобы так делали Неймар, Месси или Мбаппе. И в этом сила команды, — заявил главный тренер сборной Австрии.