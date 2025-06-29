Роналду об инвестициях в саудовский спорт: «Никогда не буду тренером, но вот участвовать в развитии страны — это да. Я не обычный человек, мыслю не так, как другие игроки»

— Почему нет? Зависит от многих факторов и появления возможностей.
Но я не обычный человек, если честно. У меня не такой образ мышления, как у других футболистов. Не говорю, что я лучше их, но я мыслю иначе.
Могу прямо сейчас сказать, что никогда не буду тренером. Ну, «никогда» — слишком сильное слово, однако это не входит в мои планы на ближайшие 5, 10, 20 лет. Хотя жизнь всегда полна сюрпризов.
Но вот участвовать в проектах, в развитии страны — это да. Я приехал не только для того, чтобы играть в футбол. Я приехал менять страну и ее культуру. Я часть этого процесса. Я много раз говорил: я португалец, но теперь я часть Саудовской Аравии, — заявил форвард «Аль-Насра».