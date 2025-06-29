Роналду об инвестициях в саудовский спорт: «Никогда не буду тренером, но вот участвовать в развитии страны — это да. Я не обычный человек, мыслю не так, как другие игроки»

Но вот участвовать в проектах, в развитии страны — это да. Я приехал не только для того, чтобы играть в футбол. Я приехал менять страну и ее культуру. Я часть этого процесса. Я много раз говорил: я португалец, но теперь я часть Саудовской Аравии, — заявил форвард «Аль-Насра».