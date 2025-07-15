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Мальдини, Маттеус и Зидан в символической сборной Крапа

В идеальную соборную мира по версии Крапа вошли.

Источник: Спортс"

Вратарь: Икер Касильяс.

Защитники: Кафу, Серхио Рамос, Паоло Мальдини, Роберто Карлос.

Полузащитники: Лео Месси, Лотар Маттеус, Зинедин Зидан, Неймар.

Нападающие: Роналдо, Криштиану Роналду.

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