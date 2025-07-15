Мальдини, Маттеус и Зидан в символической сборной Крапа

Вратарь: Икер Касильяс.
Защитники: Кафу, Серхио Рамос, Паоло Мальдини, Роберто Карлос.
Полузащитники: Лео Месси, Лотар Маттеус, Зинедин Зидан, Неймар.
Нападающие: Роналдо, Криштиану Роналду.
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Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.Читать дальше