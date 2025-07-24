Агуэро о сравнениях Ямаля и Месси: «Они бесполезны. Лео — лучший в истории для “Барселоны”, Ламин должен проложить свой собственный путь. Пока что у него все получается блестяще»

— Это, безусловно, имеет большое символическое значение. Да, вспоминается Лео [Месси], но также Роналдиньо, Диего [Марадона] и другие великие игроки. Я думаю, Ламин заслуживает 10-й номер, поскольку продемонстрировал сильный характер и высокий уровень для игрока своего возраста. Он отлично играл как в «Барселоне», так и в сборной, так что я бы сказал, что до сих пор он очень хорошо справлялся с давлением.