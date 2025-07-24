Месси — лучший игрок в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo. Хави — 2-й, Иньеста — 3-й, Кройфф — 4-й, Роналдиньо — 5-й, Марадона — 6-й

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Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Атлетик Э
1
:
Динамо Тр
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
1.51
П2
4.25
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Астана
1
:
Зимбру
1
Все коэффициенты
П1
2.35
X
1.92
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
19:00
Жальгирис В
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.45
П2
3.91
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Банга
Все коэффициенты
П1
1.05
X
20.00
П2
50.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Пюник
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.31
П2
3.15
Футбол. Лига конференций
19:00
Арарат-Армения
:
Университатя Кл
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.15
П2
2.95
Футбол. Лига конференций
19:00
Жальгирис К
:
Валюр
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.55
П2
3.05
Футбол. Лига конференций
19:00
Хибернианс
:
Спартак Тр
Все коэффициенты
П1
7.90
X
4.57
П2
1.45
Футбол. Лига конференций
19:00
Арис Л
:
Пушкаш Академия
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.89
П2
4.05
Футбол. Лига конференций
19:00
Сент-Джозефс
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:00
Ильвес
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
7.90
X
5.60
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
19:00
Арда
:
ХИК
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.49
П2
3.01
Футбол. Лига конференций
19:00
Актобе
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.27
П2
1.56
Футбол. Лига конференций
19:00
Араз
:
Арис
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.42
П2
2.10
Футбол. Лига конференций
19:30
Пайде
:
АИК
Все коэффициенты
П1
13.25
X
5.75
П2
1.32
Футбол. Лига Европы
20:00
Баник О
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.52
П2
2.87
Футбол. Лига Европы
20:00
Шериф
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.63
П2
1.82
Футбол. Лига конференций
20:00
Викинг
:
Копер
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.83
П2
11.25
Футбол. Лига конференций
20:00
Рига
:
Дила
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.24
П2
6.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Петрокуб
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.50
П2
2.42
Футбол. Лига конференций
20:00
Пакш
:
Марибор
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Хаммарбю
:
Шарлеруа
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.95
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
20:00
Нови Пазар
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.95
П2
1.94
Футбол. Лига конференций
20:00
Полесье
:
Санта-Колома
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.88
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Александрия
:
Партизан
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.22
П2
3.20
Футбол. Лига конференций
20:00
Омония
:
Торпедо Кт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.08
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Черно Море
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.90
П2
1.67
Футбол. Лига Европы
20:30
Левски
:
Брага
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.17
П2
1.54
Футбол. Лига Европы
20:30
Мидтьюлланн
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
Дангеннон Свифтс
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
21:00
Целе
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.29
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
21:00
Андерлехт
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.34
П2
7.70
Футбол. Лига Европы
21:00
Бешикташ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.55
П2
2.76
Футбол. Лига конференций
21:00
Кошице
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Неман
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2.36
X
3.35
П2
3.20
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Хапоэль Беэр-Шева
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П1
1.55
X
4.11
П2
6.54
Футбол. Лига конференций
21:00
Вараждин
:
Санта-Клара
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П1
3.90
X
3.16
П2
2.16
Футбол. Лига конференций
21:00
Раднички К
:
Клаксвик
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П1
1.75
X
3.75
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Торпедо-БелАЗ
:
Маккаби Хайфа
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П1
4.30
X
3.88
П2
1.83
Футбол. Лига Европы
21:30
Лугано
:
ЧФР
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2.18
X
3.44
П2
3.50
Футбол. Лига конференций
21:30
Аустрия
:
Спаэри
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П1
1.03
X
26.00
П2
68.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Влазния
:
Викингур Р
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3.02
X
3.50
П2
2.36
Футбол. Лига конференций
21:30
Вардар
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Лозанна
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5.63
X
4.48
П2
1.58
Футбол. Лига конференций
21:30
Сутьеска
:
Бейтар И
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П1
7.80
X
4.81
П2
1.43
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Мн
:
Эгнатия
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.73
П2
4.55
Футбол. Лига конференций
21:45
Данди Юнайтед
:
ЮНА Штрассен
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.30
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
21:45
ХБ Торсхавн
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Нымме Калью
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Ларн
:
Приштина
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.45
П2
3.31
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Жилина
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.49
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Сараево
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.45
П2
2.21
Футбол. Лига конференций
22:00
Дечич
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.79
П2
1.32

Месси — лучший игрок в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo. Хави — 2-й, Иньеста — 3-й, Кройфф — 4-й, Роналдиньо — 5-й, Марадона — 6-й

Британский журнал составил рейтинг 50 лучших футболистов в истории каталонского клуба. Первое место занял аргентинский форвард, в первую тройку также вошли Хави и Андрес Иньеста.

Источник: Sports

Топ-20 выглядит так:

2. Хави;

3. Андрес Иньеста;

4. Йохан Кройфф;

7. Самюэль Это’О;

8. Роналд Куман;

9. Сесар Родригес;

10. Микаэль Лаудруп;

11. Серджи Бускетс;

12. Карлес Пуйоль;

13. Роналдо;

14. Андони Субисаррета;

15. Ладислао Кубала;

16. Луис Энрике;

17. Жерар Пике;

18. Ривалдо;

19. Пеп Гвардиола;

20. Жозеп Самитьер.

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