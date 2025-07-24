Месси — лучший игрок в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo. Хави — 2-й, Иньеста — 3-й, Кройфф — 4-й, Роналдиньо — 5-й, Марадона — 6-й

Топ-20 выглядит так:
1. Лионель Месси;
2. Хави;
3. Андрес Иньеста;
4. Йохан Кройфф;
5. Роналдиньо;
6. Диего Марадона;
7. Самюэль Это’О;
8. Роналд Куман;
9. Сесар Родригес;
10. Микаэль Лаудруп;
11. Серджи Бускетс;
12. Карлес Пуйоль;
13. Роналдо;
14. Андони Субисаррета;
15. Ладислао Кубала;
16. Луис Энрике;
17. Жерар Пике;
18. Ривалдо;
19. Пеп Гвардиола;
20. Жозеп Самитьер.
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