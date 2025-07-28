«Бавария» забирает Диаса, защитник «Спартака» уезжает в Португалию. Трансферы и слухи дня

А в Мадриде не определено будущее сразу пяти футболистов. По информации AS, «Реал» хочет купить нового полузащитника, но только в случае продажи одного из своих игроков. Клуб рассмотрит любые предложения по вингеру Родриго Гоэсу, а также по защитникам Ферлану Менди и Давиду Алабе. Также «Реал» сомневается в будущем полузащитника Дани Себальоса и форварда Эндрика. Игровое время бразильца сократится в новом сезоне, потому что главный тренер Хаби Алонсо рассчитывает на Килиана Мбаппе и Гонсало Торреса.