«Бавария» забирает Диаса, защитник «Спартака» уезжает в Португалию. Трансферы и слухи дня

Here We Go по Жоау Феликсу в «Аль-Насре» от Фабрицио Романо! Саудовской клуб согласовал сделку по переходу 25-летнего нападающего «Челси». Первоначальная стоимость трансфера составит € 30 млн, а с учётом бонусов сумма может вырасти до € 50 млн. Феликс получил разрешение вылететь на медицинское обследование, а затем присоединиться к «Аль-Насру». Хорошая поддержка для Криштиану Роналду в Эр-Рияде?