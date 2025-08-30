Один из самых дорогих игроков сборной Украины Судаков — в шаге от трансфера в «Бенфику»

По данным источника, 22-летний футболист в пятницу, 29 августа, прилетел в аэропорт Тиреш в сопровождении спортивного директора клуба Руя Педру Браза. При прибытии Судаков не делал никаких заявлений для прессы.
Соглашение между «Бенфикой» и «Шахтёром» было достигнуто минувшей ночью.
Лиссабонский клуб заплатит за украинского хавбека € 27 млн, а также ещё до € 5 млн могут быть выплачены в виде бонусов в зависимости от выполнения определённых целей.
В сезоне-2024/2025 хавбек забил 15 голов и сделал шесть результативных передач в 37 матчах за «Шахтёр». Новый сезон он начал результативной передачей в девяти играх.