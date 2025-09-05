Аргентина — Венесуэла — 1:0. Месси забил на 39-й минуте! Онлайн-трансляция

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Нападающий аргентинской команды Лионель Месси открыл счет на 39-й минуте.
Таблица квалификации ЧМ 2026 в Южной Америке.
Статистика квалификации ЧМ 2026 в Южной Америке.
Игра проходит на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе.
