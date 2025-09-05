Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Аргентина — Венесуэла — 1:0. Месси забил на 39-й минуте! Онлайн-трансляция

Игра проходит на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе.

Источник: Спортс"

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий аргентинской команды Лионель Месси открыл счет на 39-й минуте.

Таблица квалификации ЧМ 2026 в Южной Америке.

Статистика квалификации ЧМ 2026 в Южной Америке.