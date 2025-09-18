Салах забил 48-й гол в ЛЧ и делит 12-е место в истории с Шевченко и Златаном. Рекорд у Роналду — 140

Этот гол стал для египтянина 48-м в турнире. Теперь Салах делит 12-е место по голам в Лиге чемпионов с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем.
Рекорд удерживает Криштиану Роналду — 140 голов.
Список лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов:
1. Криштиану Роналду — 140 голов (183 матча).
2. Лионель Месси — 129 голов (163 матча).
3. Роберт Левандовски — 105 голов (133 матча).
4. Карим Бензема — 90 голов (152 матча).
5. Рауль — 71 гол (142 матча).
6−7. Килиан Мбаппе — 57 голов (88 матчей).
6−7. Томас Мюллер — 57 голов (163 матча).
8. Руд ван Нистелрой — 56 голов (73 матча).
9. Тьерри Анри — 50 голов (112 матчей).
10−11. Эрлинг Холанд — 49 голов (48 матчей).
10−11.Альфредо Ди Стефано — 49 голов (58 матчей).
12−14. Мохамед Салах — 48 голов (89 матчей).
12−14. Андрей Шевченко — 48 голов (100 матчей).
12−14. Златан Ибрагимович — 48 голов (124 матча).
