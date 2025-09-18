Ричмонд
Холанд быстрее всех забил 50 голов в ЛЧ — в 49 матчах. Форвард «Сити» делит 9-е место с Анри в списке бомбардиров

Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в матче против «Наполи» в 1-м туре общего этапа турнира (1:0, второй тайм).

Источник: Спортс"

Теперь на счету норвежского футболиста 50 забитых мячей в 49 матчах Лиги чемпионов. Холанд достиг этой отметки быстрее всех: Руд ван Нистелрою потребовались 62 игры, а Лионелю Месси — 66.

Кроме того, Эрлинг сравнялся с Тьерри Анри по голам в этом соревновании.

Список лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов:

1. Криштиану Роналду — 140 голов (183 матча).

2. Лионель Месси — 129 голов (163 матча).

3. Роберт Левандовски — 105 голов (133 матча).

4. Карим Бензема — 90 голов (152 матча).

5. Рауль — 71 гол (142 матча).

6−7. Килиан Мбаппе — 57 голов (88 матчей).

6−7. Томас Мюллер — 57 голов (163 матча).

8. Руд ван Нистелрой — 56 голов (73 матча).

9−10. Тьерри Анри — 50 голов (112 матчей).

9−10. Эрлинг Холанд — 50 голов (49 матчей).