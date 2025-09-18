Холанд быстрее всех забил 50 голов в ЛЧ — в 49 матчах. Форвард «Сити» делит 9-е место с Анри в списке бомбардиров

Теперь на счету норвежского футболиста 50 забитых мячей в 49 матчах Лиги чемпионов. Холанд достиг этой отметки быстрее всех: Руд ван Нистелрою потребовались 62 игры, а Лионелю Месси — 66.
Кроме того, Эрлинг сравнялся с Тьерри Анри по голам в этом соревновании.
Список лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов:
1. Криштиану Роналду — 140 голов (183 матча).
2. Лионель Месси — 129 голов (163 матча).
3. Роберт Левандовски — 105 голов (133 матча).
4. Карим Бензема — 90 голов (152 матча).
5. Рауль — 71 гол (142 матча).
6−7. Килиан Мбаппе — 57 голов (88 матчей).
6−7. Томас Мюллер — 57 голов (163 матча).
8. Руд ван Нистелрой — 56 голов (73 матча).
9−10. Тьерри Анри — 50 голов (112 матчей).
9−10. Эрлинг Холанд — 50 голов (49 матчей).