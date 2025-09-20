Ричмонд
«Рубин» Месси и Мбаппе купил, как я понимаю. Два последних окна — мы на последнем месте". Рахимов о давлении из-за трансферов

«Акрон», ведя 2:0, сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в 9-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

В летнее трансферное окно в казанскую команду пришли защитники Андерсон Арройо и Никита Лобов, полузащитник Антон Швец и нападающий Жак Сиве. Все они вышли на поле сегодня.

— Есть ли давление со стороны руководства или общественности после приобретения новичков? Что результат должен быть еще лучше?

— Мы купили, как я понимаю, Месси и Мбаппе. Два последних трансферных окна: по приобретениям игроков, по конкуренции, которую нужно создавать, мы на последнем месте.

У нас пять-шесть ушло, и всего пять пришло. Этих новичков нужно встраивать, один приехал из второй лиги Испании, второй — из второй лиги Франции. Мы даже не из Ла Лиги взяли, а по своим возможностям. Поэтому здесь нужно быть реалистом и адекватно относиться к этим моментам.

Конечно, будем их вписывать, но сейчас они выходят с листа. По ходу им нужно объяснять и рассказывать на теории, что и как нужно делать, во что мы играем. Они тоже ошибаются, но у обоих были моменты, и мы надеемся, они еще будут добавлять, будут притираться к команде.

— Играя с листа, они сильнее тех, кто есть?

— Они составляют конкуренцию. Мы понимали, что у «Акрона» будет много длинных передач и много борьбы. По сравнению с тем, что было, «Акрон» упростил игру, и на втором этаже нам нужно было быть внимательными. Отсюда два больших нападающих.

Во втором тайме, когда мы пропустили, мы изменили схему, сделали двух опорных, выпустили Дардана, оставили двух больших нападающих.

— Как оцените игру Сиве?

— Вы обратили внимание, сколько он навязывает борьбы, возвращается назад, как он открывается вперед. Ему нужно еще притереться, какие-то моменты понять, нам нужна пауза, чтобы с ним отрабатывать взаимодействие впереди, в каких моментах открываться, когда это делать под мяч. Габаритность и объем работы — это его положительные качества, — сказал главный тренер «Рубина» Рахимов.