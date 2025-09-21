«Золотой мяч» от CIES: Ямаль — лучший, Мбаппе — 2-й, ван Дейк — 4-й, Дембеле — 7-й, Винисиус — 10-й, Месси — 23-й

Рейтинг, озаглавленный «Золотой мяч» от CIES", составлен на основании показателей игроков в нескольких категориях (количество и эффективность ударов, число передач, ведущих к ударам, успешность обводок, игра в воздухе, выигранные единоборства на земле и др.), а также с учетом спортивного уровня их матчей и результатов.
Максимальный балл (100 из 100) получил Ламин Ямаль из «Барселоны».
В двадцатку лучших футболистов года вошли:
1. Ламин Ямаль («Барселона») — 100.
2. Килиан Мбаппе («Реал») — 98,6.
3. Педри («Барселона») — 97,5.
4. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 97,2.
5. Майкл Олисе («Бавария») — 96,8.
6. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 96,2.
7−8. Усман Дембеле («ПСЖ») — 95,6.
7−8. Йозуа Киммих («Бавария») — 95,2.
9. Ашраф Хакими («ПСЖ») — 95,2.
10. Винисиус Жуниор («Реал») — 95,1.
11−13. Рафинья («Барселона») — 94,7.
11−13. Харри Кейн («Бавария») — 94,7.
11−13. Флориан Виртц («Байер» и «Ливерпуль») — 94,7.
14. Вильям Салиба («Арсенал») — 94,6.
15−16. Ким Мин Чжэ («Бавария») — 94,2.
15−16. Витинья («ПСЖ») — 94,2.
17. Дайо Упамекано («Бавария») — 93,9.
18. Мартин Эдегор («Арсенал») — 93,7.
19. Райан Гравенберх («Ливерпуль») — 93,5.
20. Пау Кубарси («Барселона») — 93,3.
Лионель Месси («Интер Майами») занял 23-ю строчку, Криштиану Роналду («Аль-Наср») в список не попал.