Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.10
П2
3.50
Футбол. Испания
1-й тайм
Эльче
1
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.66
П2
10.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
3.30
П2
1.76
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.30
П2
5.75
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
1
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.75
П2
17.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Гавр
1
:
Лорьян
1
Все коэффициенты
П1
4.35
X
1.65
П2
7.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
2
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.90
П2
5.40
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.00
П2
10.00
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.24
П2
11.50
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Унион Б
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

«Золотой мяч» от CIES: Ямаль — лучший, Мбаппе — 2-й, ван Дейк — 4-й, Дембеле — 7-й, Винисиус — 10-й, Месси — 23-й

Международный центр спортивных исследований опубликовал список из 100 лучших полевых футболистов за последний год (начиная с 22 сентября 2024-го).

Источник: Спортс"

Рейтинг, озаглавленный «Золотой мяч» от CIES", составлен на основании показателей игроков в нескольких категориях (количество и эффективность ударов, число передач, ведущих к ударам, успешность обводок, игра в воздухе, выигранные единоборства на земле и др.), а также с учетом спортивного уровня их матчей и результатов.

Максимальный балл (100 из 100) получил Ламин Ямаль из «Барселоны».

В двадцатку лучших футболистов года вошли:

1. Ламин Ямаль («Барселона») — 100.

2. Килиан Мбаппе («Реал») — 98,6.

3. Педри («Барселона») — 97,5.

4. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 97,2.

5. Майкл Олисе («Бавария») — 96,8.

6. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 96,2.

7−8. Усман Дембеле («ПСЖ») — 95,6.

7−8. Йозуа Киммих («Бавария») — 95,2.

9. Ашраф Хакими («ПСЖ») — 95,2.

10. Винисиус Жуниор («Реал») — 95,1.

11−13. Рафинья («Барселона») — 94,7.

11−13. Харри Кейн («Бавария») — 94,7.

11−13. Флориан Виртц («Байер» и «Ливерпуль») — 94,7.

14. Вильям Салиба («Арсенал») — 94,6.

15−16. Ким Мин Чжэ («Бавария») — 94,2.

15−16. Витинья («ПСЖ») — 94,2.

17. Дайо Упамекано («Бавария») — 93,9.

18. Мартин Эдегор («Арсенал») — 93,7.

19. Райан Гравенберх («Ливерпуль») — 93,5.

20. Пау Кубарси («Барселона») — 93,3.

Лионель Месси («Интер Майами») занял 23-ю строчку, Криштиану Роналду («Аль-Наср») в список не попал.

