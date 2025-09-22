Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
5
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Унион Б
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2

Талалаев про «Балтику»: «Мы не сдуемся. Но играть в хороший футбол не всегда получается пока»

Сегодня калининградцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) в 9-м туре Мир РПЛ. У «Балтики» 9 матчей без поражений на старте сезона — это рекорд среди команд, поднявшихся в высший дивизион.

Источник: Спортс"

"Для меня не так важен рекорд, для меня важно вот это ощущение. У меня сомнения сегодня по второму тайму, что дальше будет.

Все ждут, что мы сдуемся, — мы не сдуемся. Но нам играть в футбол нужно в хороший. А у нас пока, к сожалению, не всегда это получается«, — сказал главный тренер “Балтики” на пресс-конференции.

Команда Талалаева набрала 17 очков в Мир РПЛ и занимает 2-е место в турнирной таблице.

Талалаев после 0:0 с «Ростовом»: «За большие цели не играют так, как “Балтика” во втором тайме. Может быть, больше не получится побороться за медали».