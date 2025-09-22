Талалаев про «Балтику»: «Мы не сдуемся. Но играть в хороший футбол не всегда получается пока»

"Для меня не так важен рекорд, для меня важно вот это ощущение. У меня сомнения сегодня по второму тайму, что дальше будет.
Все ждут, что мы сдуемся, — мы не сдуемся. Но нам играть в футбол нужно в хороший. А у нас пока, к сожалению, не всегда это получается«, — сказал главный тренер “Балтики” на пресс-конференции.
Команда Талалаева набрала 17 очков в Мир РПЛ и занимает 2-е место в турнирной таблице.
Талалаев после 0:0 с «Ростовом»: «За большие цели не играют так, как “Балтика” во втором тайме. Может быть, больше не получится побороться за медали».