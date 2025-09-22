Мостовой о «Золотом мяче»: «С Месси и Роналду нынешние игроки даже рядом не стоят. Отдал бы Рафинье или Салаху»

У меня вообще нет мыслей, кому дадут «Золотой мяч». В одно время кричали, что надо награду дать Витинье. Какой Витинья? Он пять голов и одну передачу за сезон в чемпионате Франции сделал. Тогда кому угодно отдать можно. Это тоже самое, как в том году Родри дали награду за достижения его команд.