Мостовой о «Золотом мяче»: «С Месси и Роналду нынешние игроки даже рядом не стоят. Отдал бы Рафинье или Салаху»

Сегодня в Париже пройдет церемония вручения трофея лучшему футболисту мира.

Источник: Спортс"

«В этом году самое сложное награждение. В эпоху Месси и Роналду других кандидатов на “Золотой мяч” даже не было, спорили лишь между двумя.

Сейчас есть десять фамилий из претендентов на «Золотой мяч», но думаешь: «елки-палки, кому дать?». Вроде все одинаково заслуживают, но когда ты ставишь их рядом с Месси и Роналду, понимаешь, что нынешние игроки даже рядом не стоят.

У меня вообще нет мыслей, кому дадут «Золотой мяч». В одно время кричали, что надо награду дать Витинье. Какой Витинья? Он пять голов и одну передачу за сезон в чемпионате Франции сделал. Тогда кому угодно отдать можно. Это тоже самое, как в том году Родри дали награду за достижения его команд.

«Золотой мяч» — индивидуальная награда, а не командная. Рафинья выдал сумасшедший сезон, Ямаль творит чудеса, Дембеле большой вклад в успехи «ПСЖ» внес. Салах сколько лет всех возил, забивал кучу мячей, а ему ни разу не дали награду.

Я бы, например, отдал «Золотой мяч» Рафинье или Салаху. На это мне кто-то скажет, мол, они кроме местных чемпионатов ничего не выиграли, и будут правы. В этой награде две стороны медали.

Очень интересный «Золотой мяч» будет в этом году", — сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма — в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира.