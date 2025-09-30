Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лацио
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Талалаев об удалении Андраде: «Акинфеев бьет в лицо игрока — или пропускаешь момент, или за что желтая? С такой трактовкой мы будем вынуждены делать, как футболист “Ахмата” — еле цепляю

Защитник «Балтики» получил вторую желтую карточку на 83‑й минуте игры 10-го тура Мир РПЛ (0:1), схватив за шиворот Алеррандро. Первое предупреждение игрок получил от судьи Сергея Иванова на 43-й минуте за стычку с Игорем Акинфеевым.

Источник: Спортс"

"Первая желтая Андраде показана ни за что. Когда уважаемый мной голкипер, легенда российского футбола Акинфеев бьет в лицо футболиста — или ты тогда пропускаешь [момент], или за что была показана первая карточка Андраде? Эти нюансы — это вещи, которые меняют отношение к тому, что происходит. Футболисты, находясь на поле, это очень хорошо чувствуют.

Мы не учим игроков падать, хвататься за лицо, мы учим доигрывать моменты. Но, к сожалению, мы приходим к тому, что та трактовка, которая сейчас ведется — мы будем вынуждены делать, как футболист «Ахмата», когда его еле цепляют в штрафной, а он падает.

Мы должны играть в футбол, да, может быть, немного простой. У нас не касается игрок, не провоцирует, его хлопают по лицу. Не знаю, не было удара, согласен, но, когда вы начинаете понимать изнутри, оно немного по‑другому смотрится. При этом я снимаю шляпу перед ЦСКА за качество игры«, — сказал главный тренер “Балтики”.