«Кайрат» организовал встречу 11-летнего мальчика с ДЦП с Мбаппе на тренировке «Реала». Санджар получил автографы Килиана, Винисиуса и других игроков

Казахстанский бизнесмен и председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал, что пригласил Санжара на тренировку мадридцев.
Мальчик давно мечтал увидеть любимую команду и особенно Килиана Мбаппе, с которым ему удалось сфотографироваться. Француз, а также Винисиус Жуниор и другие игроки оставили мальчику свои автографы.
«Мы в “Кайрате” системно работаем над тем, чтобы спорт был доступен для всех.
Благодаря сотрудничеству с партнерами на предстоящем матче вместе с болельщиками на трибунах будут параспортсмены и представители сообществ для людей с особыми потребностями.
Футбол и большие события должны быть открытыми для каждого. Это часть нашей миссии, и мы рады, что через спорт можем создавать пространство, где никто не чувствует себя в стороне", — сказал Боранбаев.
Фото: instagram.com/sanzhar_footbalist.