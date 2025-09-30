Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лацио
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

«Кайрат» организовал встречу 11-летнего мальчика с ДЦП с Мбаппе на тренировке «Реала». Санджар получил автографы Килиана, Винисиуса и других игроков

Завтра мадридский клуб сыграет с «Кайратом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Алматы в 19:45 по московскому времени.

Источник: Спортс"

Казахстанский бизнесмен и председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал, что пригласил Санжара на тренировку мадридцев.

Мальчик давно мечтал увидеть любимую команду и особенно Килиана Мбаппе, с которым ему удалось сфотографироваться. Француз, а также Винисиус Жуниор и другие игроки оставили мальчику свои автографы.

«Мы в “Кайрате” системно работаем над тем, чтобы спорт был доступен для всех.

Благодаря сотрудничеству с партнерами на предстоящем матче вместе с болельщиками на трибунах будут параспортсмены и представители сообществ для людей с особыми потребностями.

Футбол и большие события должны быть открытыми для каждого. Это часть нашей миссии, и мы рады, что через спорт можем создавать пространство, где никто не чувствует себя в стороне", — сказал Боранбаев.

Фото: instagram.com/sanzhar_footbalist.