Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Атлетико
3
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Буде-Глимт
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.07
X
2.60
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Челси
1
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.86
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.25
П2
3.20
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Интер
2
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Марсель
3
:
Аякс
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
28.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Пафос
1
:
Бавария
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.20
П2
1.04
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Бернардески не считает, что Роналду нарушил баланс в «Ювентусе»: «Не Криштиану виноват в том, что мы не выиграли ЛЧ, а каждый из нас. Мы могли победить в его первый год»

"Нет, я не думаю, что он нарушил какой-то баланс или расколол команду. В первый год после его прихода мы могли выиграть Лигу чемпионов, я в это верю.

Источник: Спортс"

Говорить, что Криштиану Роналду нарушил равновесие внутри «Ювентуса», — это неправда, это было бы попыткой прикрыться оправданием.

По-моему, тут сыграли свою роль разные факторы, которые привели к потере того командного ДНК, того секрета в передаче ценностей. То, что «Ювентус» не выиграл Лигу чемпионов с Роналду, не вина Криштиану, а вина каждого из нас. В матче против «Атлетико» он сделал хет-трик, но и остальные выдали просто вау-матч. А затем получилось наоборот«, — сказал бывший вингер “Ювентуса”, выступающий за “Болонью”, в интервью BSMT.