Бернардески не считает, что Роналду нарушил баланс в «Ювентусе»: «Не Криштиану виноват в том, что мы не выиграли ЛЧ, а каждый из нас. Мы могли победить в его первый год»

По-моему, тут сыграли свою роль разные факторы, которые привели к потере того командного ДНК, того секрета в передаче ценностей. То, что «Ювентус» не выиграл Лигу чемпионов с Роналду, не вина Криштиану, а вина каждого из нас. В матче против «Атлетико» он сделал хет-трик, но и остальные выдали просто вау-матч. А затем получилось наоборот«, — сказал бывший вингер “Ювентуса”, выступающий за “Болонью”, в интервью BSMT.