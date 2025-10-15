Ричмонд
Мбаппе лучше всех реализует моменты последние полгода. Кейн — 2-й, Месси — 3-й, Альварес — 6-й, Дьокереш — 8-й, Мактоминей и Торрес делят 10-е место, Роналду — 19-й, Воробьев — 44-й (C

Международный центр спортивных исследований составил список футболистов, наиболее эффективно реализующих моменты в матчах лиги в последние шесть месяцев. Форвард «Реала» получил максимальный рейтинг — 100.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе («Реал») — 100.

2. Харри Кейн («Бавария») — 96,6.

3. Лионель Месси («Интер Майами») — 92,5.

4−5. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд) — 92,3.

4−5. Луис Диас («Бавария») — 92,3.

6. Хулиан Альварес («Атлетико») — 91,4.

7. Эвангелос Павлидис («Бенфика») — 91,3.

8. Виктор Дьокереш («Арсенал») — 90,9.

9. Николас Лопес («Насьональ») — 90,8.

10−11. Ферран Торрес («Барселона») — 90,5.

10−11. Скотт Мактоминей («Наполи») — 90,5.

12−13. Педро Абреу («Фламенго») — 90.

12−13. Франко Мастантуоно («Реал») — 90.

14. Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго») — 89,9.

15. Кайо Жорже («Крузейро») — 89,7.

Криштиану Роналду («Аль-Наср») занял 19-ю строчку, Хвича Кварацхелия («ПСЖ») — 24-ю, Роберт Левандовски («Барселона») — 28-ю, Дмитрий Воробьев («Локомотив») — 44-ю.