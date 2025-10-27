Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.10
П2
6.45
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.63
П2
2.25
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

Месси, Роналду, Мбаппе, Ямаль, Дембеле, Салах, Беллингем, Педри, ван Дейк, Доннарумма, Модрич, Трент — в шорт-листе символической сборной года от FIFPro

В шорт-лист вошли 26 футболистов. Номинантов выбирали более 20 тысяч футболистов.

Источник: Спортс"

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Тибо Куртуа («Реал Мадрид», Бельгия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити», Италия);

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль» / «Реал Мадрид», Англия), Пау Кубарси («Барселона», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Маркиньос («ПСЖ», Бразилия), Нуно Мендеш («ПСЖ», Португалия), Вильям Салиба («Арсенал», Франция);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал Мадрид», Англия), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити» / «Наполи», Бельгия), Лука Модрич («Реал Мадрид» / «Милан», Хорватия), Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия), Коул Палмер («Челси», Англия), Педри («Барселона», Испания), Федерико Вальверде («Реал Мадрид», Уругвай), Витинья («ПСЖ», Португалия);

Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», Франция), Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина), Рафинья («Барселона», Бразилия), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Ламине Ямаль («Барселона», Испания).

Окончательный состав символической сборной будет объявлен 3 ноября.

С прошлого года профсоюз футболистов определяет команду года самостоятельно. Ранее это происходило совместно с ФИФА в рамках премии The Best.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше