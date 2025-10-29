Месси с зарплатой 20,4 млн долларов в год — самый высокооплачиваемый игрок МЛС, Сон — 2-й, Бускетс — 3-й. «Интер Майами» тратит на зарплаты игроков больше всех в лиге

Больше всех в лиге по-прежнему получает Лионель Месси — 20,4 млн долларов в год. Второе место занимает Сон Хын Мин, минувшим летом перешедший в «Лос-Анджелес» (11,2 млн долларов в год), третье — Серджи Бускетс, получающий в «Интер Майами» 8,8 млн долларов в год. В топ-5 также вошли Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед», 6,1 млн долларов) и Ирвинг Лосано («Сан-Диего», 6 млн долларов).