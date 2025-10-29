Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.00
П2
2.65
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.53
П2
1.35
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
4.22
X
3.62
П2
1.92
Футбол. Италия
1-й тайм
Рома
1
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
6.80
П2
33.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Комо
1
:
Верона
1
Все коэффициенты
П1
1.97
X
2.95
П2
5.75
Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
1
:
Удинезе
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.30
П2
21.00
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.45
П2
4.95
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.41
П2
5.11
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.14
П2
8.75
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.76
П2
12.00
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.67
X
4.13
П2
1.75
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.60
П2
2.64
Футбол. Франция
23:05
Страсбур
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.95
П2
4.90
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.58
П2
3.44

Месси с зарплатой 20,4 млн долларов в год — самый высокооплачиваемый игрок МЛС, Сон — 2-й, Бускетс — 3-й. «Интер Майами» тратит на зарплаты игроков больше всех в лиге

Ассоциация игроков МЛС опубликовала рейтинг зарплат футболистов лиги по состоянию на 1 октября 2025 года.

Больше всех в лиге по-прежнему получает Лионель Месси — 20,4 млн долларов в год. Второе место занимает Сон Хын Мин, минувшим летом перешедший в «Лос-Анджелес» (11,2 млн долларов в год), третье — Серджи Бускетс, получающий в «Интер Майами» 8,8 млн долларов в год. В топ-5 также вошли Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед», 6,1 млн долларов) и Ирвинг Лосано («Сан-Диего», 6 млн долларов).

Больше всех в МЛС на зарплаты футболистов тратит «Интер Майами» — рекордные 48,97 млн долларов. Второе место по размерц зарплатной ведомости занимает «Лос-Анджелес» (30,1 млн долларов), третье — «Атланта» (28,48 млн долларов). Меньше всего на зарплаты тратит «Монреаль Импэкт» (12,92 млн долларов).