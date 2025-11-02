Винисиус не реализовал пенальти за фол Коррейи на Каррерасе. Вингер «Реала» пробил почти по центру — вратарь «Валенсии» Агирресабала парировал и не дал Гюлеру добить

Главный судья Матео Бускетс назначил одиннадцатиметровый за фол Тьерри Коррейи на Альваро Каррерасе на 42-й минуте на краю штрафной.
Мяч взял бразилец — несмотря на то, что на поле был сделавший дубль Килиан Мбаппе (один из голов был как раз с точки).
Винисиус пробил почти по центру ворот. Хулен Агирресабала отразил удар и затем не позволил Арде Гюлеру добить мяч в сетку.
«Реал» — «Валенсия». 3:0 — у Беллингема гол, Винисиус не реализовал пенальти, Мбаппе открыл счет с 11-метровой отметки и забил с паса Гюлера. Онлайн-трансляция.