Ивлев о Шпилевском в «Пари НН»: «Он ставит нам в пример “Лейпциг” Рангника. Требует идти до конца, действовать смело. Многим это нравится, потому что мы не боимся играть в фут

18-летний полузащитник «Пари НН» Андрей Ивлев сказал, что при Алексее Шпилевском команда стремится играть интересно.

Источник: Спортс"

— В этом сезоне в РПЛ вы твердый игрок основы «Пари Нижний Новгород». Такое доверие от главного тренера Алексея Шпилевского добавляет ответственности?

— Да, конечно. Тем более мне очень интересно работать с нынешним тренерским штабом. У нас многое пока складывается непросто, но мы работаем, улучшаем свою игру. К сожалению, это еще не приносит нам очки, но надеюсь, что сейчас исправим ситуацию и будем подниматься в турнирной таблице.

— Чем вам интересно работать с этим тренерским штабом?

— Алексей Николаевич — очень качественный специалист. Как и у всех тренеров, у него своя методика, более европейский подход. Это касается и его помощников, которые работают с ним еще с Кипра. У нас каждый день теория, разборы игр, очень интересный тренировочный процесс. Нам остается только слушать и все на максимуме выполнять. Есть отличие от русских тренеров по тренировкам и общению с игроками. Но мы в принципе привыкли к этому. Сейчас у нас непростое время, но надо пахать дальше на тренировках. И тогда все идеи главного тренера начнут приносить результат. Надеюсь, что все будет хорошо.

— Чем его европейский подход отличается от работы с русскими тренерами?

— Много работаем в зале и с мячом на поле. Хотя не могу сказать, что у русских тренеров этого мало. Просто сама структура этих тренировок другая. Но главное, что требует Шпилевский, — при потере мяча сразу вступать в отбор, не пятиться ни в коем случае, идти до конца и играть смело. Многим это нравится, потому что мы не боимся играть в футбол. И делаем это. Понятно, что пока тяжеловато приходится, не все у нас получается. Но мы смело действуем. Думаю, это видно со стороны.

— Как человек, работавший в Германии, в системе «Ред Булла» и последователь стиля Ральфа Рангника, Шпилевский приводит на теоретических занятиях нарезки игр каких-нибудь немецких команд?

— Ставит нам в пример «РБ Лейпциг» времен Рангника, когда команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов. И от этой игры старается отталкиваться в работе с нами. Плюс показывает игры кипрского «Ариса», который уже тренировал сам, — сказал Ивлев.