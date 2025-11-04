Ивлев о Шпилевском в «Пари НН»: «Он ставит нам в пример “Лейпциг” Рангника. Требует идти до конца, действовать смело. Многим это нравится, потому что мы не боимся играть в фут

— Алексей Николаевич — очень качественный специалист. Как и у всех тренеров, у него своя методика, более европейский подход. Это касается и его помощников, которые работают с ним еще с Кипра. У нас каждый день теория, разборы игр, очень интересный тренировочный процесс. Нам остается только слушать и все на максимуме выполнять. Есть отличие от русских тренеров по тренировкам и общению с игроками. Но мы в принципе привыкли к этому. Сейчас у нас непростое время, но надо пахать дальше на тренировках. И тогда все идеи главного тренера начнут приносить результат. Надеюсь, что все будет хорошо.