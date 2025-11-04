Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Наполи
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.50
П2
5.36
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Славия Пр
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.15
П2
1.26
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.40
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.06
П2
3.04
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.57
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Реал
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.05
П2
2.66
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.77
П2
2.71
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.97
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.89
П2
8.00

Криштиану Роналду: «Все равно, что обо мне думают люди, и говорят ли они, что я высокомерный. Общественное мнение больше не имеет значения для меня»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался по поводу общественного мнения.

Источник: Спортс"

— Ты, пожалуй, самый обычный миллиардер-суперзвезда из всех, кого я знаю. Честно говоря, ты очень обычный человек. У меня такое чувство, что ты никогда не забываешь, откуда ты родом. Наверное, твоя мать, и твоя семья следят за этим. Но я думаю, что ты наслаждаешься всеми прелестями своего успеха. Но не думаю, что это хоть как-то изменило тебя как человека. Я считаю, что ты на удивление обычный.

— Сложно говорить о себе. Но как я раньше и говорил — вот так я это чувствую.

Мне все равно, что обо мне думают люди, и говорят ли они, что я высокомерный. Мне все равно. Честно.

Мне 40 лет, у меня пятеро детей, лучшие друзья на свете. У меня есть команда, которая мне очень помогает.

Общественное мнение для меня больше не имеет значения. Я просто хочу быть счастливым, делать то, что мне нравится, чтобы поддерживать уровень в футболе, забивать голы, а это делает меня счастливым.

Я все еще счастлив, когда иду на тренировки, соревнуюсь на тренировках, — сказал Криштиану Роналду.