Криштиану Роналду: «Все равно, что обо мне думают люди, и говорят ли они, что я высокомерный. Общественное мнение больше не имеет значения для меня»

— Ты, пожалуй, самый обычный миллиардер-суперзвезда из всех, кого я знаю. Честно говоря, ты очень обычный человек. У меня такое чувство, что ты никогда не забываешь, откуда ты родом. Наверное, твоя мать, и твоя семья следят за этим. Но я думаю, что ты наслаждаешься всеми прелестями своего успеха. Но не думаю, что это хоть как-то изменило тебя как человека. Я считаю, что ты на удивление обычный.
— Сложно говорить о себе. Но как я раньше и говорил — вот так я это чувствую.
Мне все равно, что обо мне думают люди, и говорят ли они, что я высокомерный. Мне все равно. Честно.
Мне 40 лет, у меня пятеро детей, лучшие друзья на свете. У меня есть команда, которая мне очень помогает.
Общественное мнение для меня больше не имеет значения. Я просто хочу быть счастливым, делать то, что мне нравится, чтобы поддерживать уровень в футболе, забивать голы, а это делает меня счастливым.
Я все еще счастлив, когда иду на тренировки, соревнуюсь на тренировках, — сказал Криштиану Роналду.