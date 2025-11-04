Роналду не мечтает выиграть ЧМ: «Это должно определять, являюсь ли я одним из лучших в истории? По 6−7 выигранным матчам? По-вашему, это справедливо?»

— Если вы спросите меня: «Криштиану, выиграть чемпионат мира — это мечта?» Нет, это не мечта.
— Это не должно определять тебя как игрока.
— Нет. Определять что? Определять, являюсь ли я одним из лучших в истории? Определять это по победе в одном соревновании, по 6−7 выигранным матчам? По-вашему, это справедливо? — сказал Роналду в тизере второй части интервью Пирсу Моргану.
