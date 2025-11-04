Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Наполи
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.50
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Славия Пр
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.30
П2
1.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.40
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.06
П2
3.04
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.57
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Реал
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.05
П2
2.66
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.77
П2
2.71
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.97
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.89
П2
8.00

Роналду не мечтает выиграть ЧМ: «Это должно определять, являюсь ли я одним из лучших в истории? По 6−7 выигранным матчам? По-вашему, это справедливо?»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, почему не мечтает выиграть чемпионат мира.

Источник: Спортс"

— Если вы спросите меня: «Криштиану, выиграть чемпионат мира — это мечта?» Нет, это не мечта.

— Это не должно определять тебя как игрока.

— Нет. Определять что? Определять, являюсь ли я одним из лучших в истории? Определять это по победе в одном соревновании, по 6−7 выигранным матчам? По-вашему, это справедливо? — сказал Роналду в тизере второй части интервью Пирсу Моргану.

Роналду о словах Руни, что Месси лучше: «Нет проблем, но я не согласен. Не буду скромничать».

Криштиану Роналду: «Мне все равно, что обо мне думают люди, считают ли меня высокомерным. Общественное мнение больше не имеет значения. Я просто хочу быть счастливым».