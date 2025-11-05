Роналду о несостоявшемся переходе в «Арсенал»: «Из-за этой истории я не воспринимаю его как соперника. Не могу сказать, что люблю клуб, но мне нравится, когда он побеждает»

— Знаешь, что меня убивает? В прошлый раз ты рассказал, что мог стать игроком «Арсенала». Ты встретился с Арсеном Венгером, собирался перейти, все было согласовано. Знаешь, кого я виню [в том, что это не произошло]? Джона О’Ши. Потому что «Спортинг» проводил товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед», и ты так затерроризировал Джона О’Ши, что Алексу Фергюсону сказали: «Не уезжайте, пока не подпишете этого парня». Он не уехал и подписал тебя в тот день. Это правда?
— Это правда, но, как я уже говорил, это в прошлом. Это часть жизни. Если честно, я не воспринимаю «Арсенал» как соперника, я был близок к переходу туда. Не могу сказать, что я люблю клуб, но мне нравится команда, мне нравится, когда они побеждают — из-за этой истории.
Но в жизни, в футболе все зависит от возможностей и моментов. Я воспользовался этой возможность [перейти в «Юнайтед»], но если честно… Я никогда не вру — ладно, иногда я вру по хорошим причинам — я был близок к «Арсеналу», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
Роналду считает, что «Арсенал» может выиграть АПЛ: «Это очень сложная лига, топ-клубы близки друг к другу по уровню. “МЮ” не станет чемпионом — отставание слишком велико».
Криштиану Роналду: «МЮ» идет не той дорогой, у них нет структуры. У клуба потрясающий потенциал, меня печалит его состояние, необходимо меняться — речь не только о тренере и игроках".