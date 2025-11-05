Роналду о несостоявшемся переходе в «Арсенал»: «Из-за этой истории я не воспринимаю его как соперника. Не могу сказать, что люблю клуб, но мне нравится, когда он побеждает»

— Знаешь, что меня убивает? В прошлый раз ты рассказал, что мог стать игроком «Арсенала». Ты встретился с Арсеном Венгером, собирался перейти, все было согласовано. Знаешь, кого я виню [в том, что это не произошло]? Джона О’Ши. Потому что «Спортинг» проводил товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед», и ты так затерроризировал Джона О’Ши, что Алексу Фергюсону сказали: «Не уезжайте, пока не подпишете этого парня». Он не уехал и подписал тебя в тот день. Это правда?