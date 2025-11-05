Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:00
Оренбург
:
Краснодар
П1
5.69
X
4.64
П2
1.59
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Челябинск
П1
1.64
X
3.81
П2
5.80
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо Мх
:
ЦСКА
П1
3.15
X
3.30
П2
2.44
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Динамо
П1
1.59
X
4.50
П2
5.99
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
П1
9.00
X
5.68
П2
1.35
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
П1
9.00
X
5.92
П2
1.33
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
П1
3.20
X
4.05
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
П1
1.90
X
3.75
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
П1
5.28
X
5.20
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
П1
1.04
X
18.00
П2
54.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
П1
1.45
X
5.36
П2
6.79
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
П1
2.45
X
3.65
П2
2.91
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
П1
1.40
X
4.90
П2
9.00

Роналду о несостоявшемся переходе в «Арсенал»: «Из-за этой истории я не воспринимаю его как соперника. Не могу сказать, что люблю клуб, но мне нравится, когда он побеждает»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о несостоявшемся переходе в «Арсенал».

Источник: Sports

— Знаешь, что меня убивает? В прошлый раз ты рассказал, что мог стать игроком «Арсенала». Ты встретился с Арсеном Венгером, собирался перейти, все было согласовано. Знаешь, кого я виню [в том, что это не произошло]? Джона О’Ши. Потому что «Спортинг» проводил товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед», и ты так затерроризировал Джона О’Ши, что Алексу Фергюсону сказали: «Не уезжайте, пока не подпишете этого парня». Он не уехал и подписал тебя в тот день. Это правда?

— Это правда, но, как я уже говорил, это в прошлом. Это часть жизни. Если честно, я не воспринимаю «Арсенал» как соперника, я был близок к переходу туда. Не могу сказать, что я люблю клуб, но мне нравится команда, мне нравится, когда они побеждают — из-за этой истории.

Но в жизни, в футболе все зависит от возможностей и моментов. Я воспользовался этой возможность [перейти в «Юнайтед»], но если честно… Я никогда не вру — ладно, иногда я вру по хорошим причинам — я был близок к «Арсеналу», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Роналду считает, что «Арсенал» может выиграть АПЛ: «Это очень сложная лига, топ-клубы близки друг к другу по уровню. “МЮ” не станет чемпионом — отставание слишком велико».

Криштиану Роналду: «МЮ» идет не той дорогой, у них нет структуры. У клуба потрясающий потенциал, меня печалит его состояние, необходимо меняться — речь не только о тренере и игроках".