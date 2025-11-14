Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15.11
СКА-Хабаровск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.36
П2
3.65
Футбол. Первая лига
15.11
Черноморец
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.24
П2
3.52
Футбол. Первая лига
15.11
Торпедо
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.10
П2
3.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
15.11
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
15.00
X
8.00
П2
1.20
Футбол. Товарищеские матчи
15.11
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
6.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
0
:
Мальта
1
П1
X
П2

Дуайт Йорк: «У Рэшфорда нет особых конкурентов в “Барселоне”, не считая Ямаля. Маркус может поверить, что способен быть номером один, и затмить Ламина. Он вышел на пик»

Дуайт Йорк впечатлен игрой Маркуса Рэшфорда за «Барселону».

Источник: Спортс"

"Я удивлен, что они еще не выплатили 35 млн фунтов, потому что это по-настоящему хороший футболист.

Я защищал Маркуса, и надо отдать ему должное за то, как он играет за «Барселону» после сомнений некоторых людей в его роли в «Манчестер Юнайтед». Думаю, в «МЮ» он был несчастлив, а если ты там, где несчастлив, то как ты можешь хорошо играть? Он уехал в «Барселону», снова наслаждается футболом, и мы видим, как это влияет на его игру.

Он не превратился в великолепного игрока в «Барселоне» — он уже им был. Не сказать, что он покрыл себя славой, но в «МЮ» не было более талантливого футболиста, чем он. Теперь мы видим счастливого Рэшфорда, играющего так, как он умеет, и его ждет большой вызов.

Лионель Месси, Роналдиньо, Хави, Андрес Иньеста — вот кто играл за «Барселону» до него, как и Ромарио и тому подобные футболисты. Не думаю, что Рэшфорд уже на одном уровне с ними, но он способен создать в «Барселоне» собственное наследие.

Не считая Ламина Ямаля, особых конкурентов у него в этой команде не будет. У него есть шанс поверить в то, что он может стать номером один, даже затмить Ямаля. Ламин все еще растет, а Рэшфорд вышел на пик и достаточно хорош«, — сказал экс-форвард “МЮ” в интервью Snabbare.