Дуайт Йорк: «У Рэшфорда нет особых конкурентов в “Барселоне”, не считая Ямаля. Маркус может поверить, что способен быть номером один, и затмить Ламина. Он вышел на пик»

Я защищал Маркуса, и надо отдать ему должное за то, как он играет за «Барселону» после сомнений некоторых людей в его роли в «Манчестер Юнайтед». Думаю, в «МЮ» он был несчастлив, а если ты там, где несчастлив, то как ты можешь хорошо играть? Он уехал в «Барселону», снова наслаждается футболом, и мы видим, как это влияет на его игру.