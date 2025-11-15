Умтити о травме колена в «Барсе»: «Мы не были согласны с клубом в лечении, образовался разлад. Я усердно работал, не ел мясо и рыбу, чтобы избавиться от воспаления. Была депрессия, возмож

Оглядываясь назад, я понимаю, что психологически это чрезвычайно сильно повлияло на меня, возможно, была депрессия. Было так много всего… Я даже не выходил из дома. Люди ничего об этом не знали. Они думали: «В любом случае, если он ничего не показывает в соцсетях, значит, он ничего не делает». Но я так усердно работал, проводил по две-три тренировки в день, у меня была предсезонная подготовка… То, чем я занимался, было невероятно, у меня даже не было настоящей жизни, я не виделся с друзьями. Когда я читал все, что писали в прессе, я думал: «Как они могут так обо мне думать? Я не такой, деньги — не то, что меня мотивирует». Я просто хотел играть в футбол.