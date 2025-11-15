Каземиро: «Неймар — из другого мира, он незаменим для Бразилии, если в хорошей форме. Я играл с Роналду, превращавшим все в голы, Бензема и другими великими, и Неймар — из их&nb

Я знаю его с тех пор, как мне было 12 лет. Он всегда отличался от других. Он способен решить исход матча в любой момент. Говорить об игре с Неймаром — это привилегия. Невероятный парень. И я хорошо знаю, как он работает. Все, что он сделал в футболе, не совпадение, этого нельзя добиться только за счет таланта, надо работать, посвящать себя футболу.