Каземиро: «Неймар — из другого мира, он незаменим для Бразилии, если в хорошей форме. Я играл с Роналду, превращавшим все в голы, Бензема и другими великими, и Неймар — из их&nb

Каземиро: «Неймар — из другого мира, он незаменим для Бразилии, если в хорошей форме. Я играл с Роналду, превращавшим все в голы, Бензема и другими великими, и Неймар — из их

Каземиро считает, что здоровый Неймар должен ехать на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии..

Источник: Спортс"

«Мне выпала честь поиграть с великими футболистами. Я играл с Криштиану в его лучший период, когда каждое его касание оборачивалось голом. Я играл с Лукой Модричем, Тони Кроосом, Марсело, Бэйлом, Бензема. Мы говорим о людях, в сумме выигравших больше 10 “Золотых мячей”, верно?

Слушайте, и Неймар неизбежно попадает в этот список, правда? Каждый делает то, что хочет, на поле и за его пределами. У меня другой стиль жизни, более спокойный, но нельзя списывать Неймара со счетов, если он в форме. Когда он в порядке физически и психологически, он лучший с большим отрывом. Я фанатею от него.

Я знаю его с тех пор, как мне было 12 лет. Он всегда отличался от других. Он способен решить исход матча в любой момент. Говорить об игре с Неймаром — это привилегия. Невероятный парень. И я хорошо знаю, как он работает. Все, что он сделал в футболе, не совпадение, этого нельзя добиться только за счет таланта, надо работать, посвящать себя футболу.

Он незаменим для любой национальной команды. Если он будет в хорошей форме, то будет очень важен для нас, потому что это игрок из другого мира", — отметил хавбек.

Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше