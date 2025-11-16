Ричмонд
Каземиро: «Аргентина играла на Месси на ЧМ — защищалась низким блоком, а он стоял впереди. Бразилии можно так же использовать Неймара. От мастерства таких игроков нельзя отказываться»

Каземиро призвал использовать Неймара в сборной Бразилии так же, как Аргентина использовала Лионеля Месси на ЧМ-2022.

Источник: Спортс"

— Стоит ли команде тактически подстраиваться под Неймара? Играть на него, так сказать.

— Однозначно. Аргентина делала это с Месси. Я скажу снова, эти трое (Месси, Неймар и Роналду — Спортс«) — лучшие игроки мира, можно выпускать Неймара и играть именно так. Не то чтобы он будет просто стоять, а мы будем бегать, нет, все работает не так. Аргентина играла подобным образом: Хулиан Альварес опускался в глубину, а Месси играл как “ложная девятка”. Команда защищалась низким блоком, а Месси стоял впереди.

Мастерство таких футболистов не подлежит сомнению, и нельзя от него отказываться. Эти игроки слишком талантливы. В современном футболе грань между поражением и победой слишком тонка, а именно эти футболисты позволяют ее пересечь. Скажем, в матче с Хорватией Неймар забил в какой-то момент и решил проблему команды. Игра не складывалась, шла тяжело, а он забил прекрасный гол — и все, 1:0, — сказал хавбек сборной Бразилии.