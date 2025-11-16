Каземиро: «Аргентина играла на Месси на ЧМ — защищалась низким блоком, а он стоял впереди. Бразилии можно так же использовать Неймара. От мастерства таких игроков нельзя отказываться»

— Однозначно. Аргентина делала это с Месси. Я скажу снова, эти трое (Месси, Неймар и Роналду — Спортс«) — лучшие игроки мира, можно выпускать Неймара и играть именно так. Не то чтобы он будет просто стоять, а мы будем бегать, нет, все работает не так. Аргентина играла подобным образом: Хулиан Альварес опускался в глубину, а Месси играл как “ложная девятка”. Команда защищалась низким блоком, а Месси стоял впереди.