Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.90
П2
7.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.67
П2
3.10
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Президент Португалии о 9:1 с Арменией без Роналду: «Он, наверное, страшно сожалеет, что не сыграл сегодня, но таковы гении. Это игра моей жизни и жизни многих португальцев»

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза высказался о победе сборной страны над Арменией со счетом 9:1 и выходе в финальную часть чемпионата мира. Криштиану Роналду пропускал игру из-за дисквалификации.

"Это игра моей жизни и жизни многих португальцев. У нас были и более эмоциональные матчи, которые заканчивались победой, но 9:1 бывает раз в жизни. И могло быть 10:1 или 11:1. Исключительная игра. Команда играла с характером, с классом, со скоростью. Это было нечто особенное.

Хорошо, что здесь было столько детей, которые будут вспоминать этот матч. Мы в финальной стадии [чемпионата мира], и, по счастливому совпадению, я назначил на сегодня вручение наград за победу в Лиге наций. Мы выиграли Лигу наций, я вручаю награды после великого матча, и на это мой цикл завершится, потому что я начал с Евро-2016 и заканчиваю свой срок этим выходом".

Об отсутствии Криштиану Роналду.

"Для Роналду всегда есть место. Он всегда в наших сердцах. Он, должно быть, страшно сожалеет, что не сыграл сегодня. Жаль, он пропустил матч, в котором капитан должен был присутствовать. Но, в конце концов, таковы гении.

И о Роберто Мартинесе. Он это заслужил. Люди говорили, что он не выдержит. Я еще помню первый ужин команды, когда игроки сидели за одним столом, а Мартинес — за другим, и говорили, что не будут обращать внимания. Он выдержал, удержался и дошел туда, куда нужно было дойти. Конечно, с большим страхом, но 9:1 — это радость для всех нас".

О том, может ли Португалия стать чемпионом мира?

«Конечно. Я могу это представить. Вспоминаю слова, которые президент Федерации сказал мне и премьер-министру: в Америке Португалия себя проявит. Поеду ли я смотреть матчи? Если меня пригласят — поеду. Если нет — так или иначе — заплачу из собственного кармана и поеду», — сказал де Соуза.