Президент Португалии о 9:1 с Арменией без Роналду: «Он, наверное, страшно сожалеет, что не сыграл сегодня, но таковы гении. Это игра моей жизни и жизни многих португальцев»

И о Роберто Мартинесе. Он это заслужил. Люди говорили, что он не выдержит. Я еще помню первый ужин команды, когда игроки сидели за одним столом, а Мартинес — за другим, и говорили, что не будут обращать внимания. Он выдержал, удержался и дошел туда, куда нужно было дойти. Конечно, с большим страхом, но 9:1 — это радость для всех нас".