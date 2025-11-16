Премьер-министр Португалии о выходе сборной на ЧМ-2026: «Победа возможна как никогда раньше, вероятно. У нас выдающаяся команда с безграничным талантом»

Я прекрасно знаю, что, когда мы терпим неудачу, нас тут же охватывают сомнения. А когда мы выигрываем, как сегодня, к нам внезапно приходит оптимизм. Думаю, у нас выдающаяся команда, у которой есть варианты [игроков] на любую позицию. Одни игроки приходят, другие уходят, команда, кажется, всегда становится лучше. Можем ли мы стать чемпионами мира? Я искренне так считаю. Конечно, это предполагает ряд обстоятельств, которые должны сложиться в нужное время и в нужном месте. Все должно сложиться хорошо, а это очень сложно. Но такая возможность существует, вероятно, как никогда раньше.