Пенья об ударе в лицо от Винисиуса: «Он попал мне в нос по инерции, но это часть игры. Жаль, что Мбаппе добрался до мяча и все закончилось голом»

Джуд Беллингем установил окончательный счет на 87-й минуте с передачи Килиана Мбаппе. В ходе голевой атаки вингер мадридцев Винисиус ногой попал по лицу голкипера «Эльче» Иньяки Пеньи, пытаясь дотянуться до мяча.
«Винисиус по инерции ударил меня в нос, но это часть игры, вот и все. Это просто ушиб. Жаль, что Мбаппе добрался до этого мяча и все закончилось голом», — отметил вратарь «Эльче».
«Мы провели великолепный матч. В конце они сравняли, это оставляет горький привкус, но взять одно очко в игре против “Мадрида” — это хороший результат. Мы понимали, что они будут давить при таком близком счете, старались доставить им неудобства и держать мяч подальше от наших ворот», — добавил Пенья.