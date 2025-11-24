Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.88
П2
3.65
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
4
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Жирона
1
П1
X
П2

Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»

Юрий Гаврилов оценил гол «Спартака» в матче РПЛ с ЦСКА (1:0) после подачи углового.

"Я такого давно не видел, хотя футбол смотрю очень часто, не только РПЛ. Это ошибка не только Акинфеева. В первую очередь ошиблись игроки обороны ЦСКА. Как можно было так сыграть? Когда я играл и до меня играли в футбол, то всегда на угловом ставили игрока около штанги.

Мяч пролетел мимо большого количества футболистов, если и было касание Дмитриева, то траекторию полета мяча это касание никак не поменяло. Никто из футболистов ЦСКА этот мяч не вынес и даже не смог его коснуться. Почему? Значит, такая подача стала неожиданной для футболистов ЦСКА. Они разве на тренировках не готовятся к таким угловым?

Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи углового? Вопросов много, но ответов на них у меня нет. Не могу сказать, что это детская ошибка. Но они просто не были готовы к такой подаче. Как в хорошей команде защита может вот так сыграть и не быть готова к подобному навесу? Для меня это было очень странно«, — сказал бывший футболист “Спартака”.