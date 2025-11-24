Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»

"Я такого давно не видел, хотя футбол смотрю очень часто, не только РПЛ. Это ошибка не только Акинфеева. В первую очередь ошиблись игроки обороны ЦСКА. Как можно было так сыграть? Когда я играл и до меня играли в футбол, то всегда на угловом ставили игрока около штанги.
Мяч пролетел мимо большого количества футболистов, если и было касание Дмитриева, то траекторию полета мяча это касание никак не поменяло. Никто из футболистов ЦСКА этот мяч не вынес и даже не смог его коснуться. Почему? Значит, такая подача стала неожиданной для футболистов ЦСКА. Они разве на тренировках не готовятся к таким угловым?
Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи углового? Вопросов много, но ответов на них у меня нет. Не могу сказать, что это детская ошибка. Но они просто не были готовы к такой подаче. Как в хорошей команде защита может вот так сыграть и не быть готова к подобному навесу? Для меня это было очень странно«, — сказал бывший футболист “Спартака”.