Булыкин о 120 млн долларов для Батракова: «Он первым же самолетом, даже без бутс, улетел бы в Саудовскую Аравию, если бы действительно столько предложили. Это по глупости сказано»

Дмитрий Булыкин сомневается в словах агента Вадима Шпинева об отказе Алексея Батракова от 120 млн долларов в год.

"Я думаю, это по глупости сказали. Если бы действительно 120 миллионов предложили, его бы собрали — и чемоданы сразу отправили бы в Саудовскую Аравию.

Я думаю, это глупость сказали, а журналисты разнесли эту новость. Потому что, если бы речь шла о 120 миллионах, я думаю, первым же самолетом, даже без бутс (там бы купил), улетел бы в Саудовскую Аравию.

А если это команда с Криштиану Роналду или другими игроками, то это такой опыт, что и денег заработаешь лет на 200 вперед", — сказал экс-форвард сборной России.