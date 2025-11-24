Нутрициолог «Хетафе» о питании в день матча: «Углеводы дополняем курицей, белой рыбой и строго контролируем жиры, чтобы не замедлять пищеварение. Перед выходом — фрукты, желе, изотоник»

"Перед матчем важен каждый нюанс — от первого блюда до перекуса в раздевалке. Ничего не оставляем на волю случая, потому что питание — это тоже часть игры.
Мы ищем то, что дает энергию без ощущения тяжести в желудке. Питание играет ключевую роль, цель — чтобы игроки вышли на 90 минут с энергией, концентрацией и максимальной отдачей.
Углеводы — это основной источник топлива для мышц во время нагрузки. Хороший предматчевый прием пищи гарантирует, что запасы энергии будут полны, а игрок сможет поддерживать интенсивность до финального свистка.
Углеводы мы дополняем постным белком (курицей, белой рыбой) и строго контролируем жиры, чтобы не замедлять пищеварение.
Непосредственно перед выходом на поле — последняя быстрая доза энергии: фрукты, желе, жевательные конфеты и изотоник.
Мелкие детали, которые в решающий момент дают огромное преимущество. Именно так команда заряжается энергией — от кухни до газона", — поясняет девушка в ролике в TikTok.