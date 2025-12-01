Экс-вратарь «ПСЖ» Летелье назвал Неймара лучшим, с кем он играл: «Он выпутывался из безнадежных ситуаций. Было ощущение, что для него игра идет как в замедленной съемке»

«Неймар впечатлял больше всех. Помню, я не раз ловил себя на мысли во время двусторонок на маленьком поле: на него вешаются двое, загоняют в угол, и ты уже думаешь: “Все, ему конец, мяч улетит за линию”. Начинаешь заранее готовиться, подходить за новым мячом, чтобы возобновить игру, а он бац — и выпутывается из совершенно безнадежной ситуации.
У тебя ощущение, что игра для всех словно в ускоренной съемке, а для него — в замедленной. Именно поэтому он делает такие невероятные вещи.
Когда тренируешься с такими футболистами, постоянно хочется прыгнуть выше головы, чтобы хоть немного их позлить. Иначе им скучно, а тебе только и остается, что вынимать мячи из сетки«, — отметил экс-голкипер “ПСЖ”.
«Неймар какает, не закрывая кабинку в туалете. Диалло сказал, что у него клаустрофобия — он никогда не запирается». Экс-вратарь «ПСЖ» Летелье о бразильце.