Экс-вратарь «ПСЖ» Летелье назвал Неймара лучшим, с кем он играл: «Он выпутывался из безнадежных ситуаций. Было ощущение, что для него игра идет как в замедленной съемке»

«Неймар впечатлял больше всех. Помню, я не раз ловил себя на мысли во время двусторонок на маленьком поле: на него вешаются двое, загоняют в угол, и ты уже думаешь: “Все, ему конец, мяч улетит за линию”. Начинаешь заранее готовиться, подходить за новым мячом, чтобы возобновить игру, а он бац — и выпутывается из совершенно безнадежной ситуации.