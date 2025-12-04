Ричмонд
Роналду инвестировал в поисковик на основе ИИ Perplexity. На сайте есть отдельная страница с вопросами о португальце, например, как перенять менталитет тигра, как у Криштиану

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил, что инвестировал в поисковый сервис на основе искуственного интеллекта Perplexity AI.

Источник: Спортс"

"Любопытство — обязательное условие величия. Ты побеждаешь, когда продолжаешь задавать новые вопросы каждый день. Именно поэтому я с гордостью объявляю о своем инвестиционном участии в Perplexity.

Perplexity подпитывает любопытство всего мира, и вместе мы вдохновим каждого задавать более смелые и амбициозные вопросы", — написал Роналду в соцсетях.

На сайте поисковика появилась отдельная страница, на которой можно задать вопрос о Роналду. При запуске выходит фраза «Откройте для себя жизнь легенды».

В частности, сервис предлагает следующие вопросы:

— Как перенять «менталитет тигра», как у Криштиану Роналду?

— Как Криштиану Роналду переопределил понятие величия для спортсменов?

— Каким Криштиану Роналду хочет, чтобы его запомнили за пределами футбола?

— Согласно имеющимся данным, каков биологический возраст Криштиану Роналду и как он его поддерживает?

— Как Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в социальных сетях?