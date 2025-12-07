Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эльче
0
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.30
П2
3.75
Футбол. Италия
2-й тайм
Кремонезе
1
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.10
П2
32.00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.21
П2
1.63
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Рома
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.77
П2
1.66
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.42
П2
5.40
Футбол. Франция
17:00
Ницца
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.65
П2
4.05
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.57
П2
2.99
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.49
П2
3.90
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.18
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.06
П2
6.78
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.30
П2
2.70
Футбол. Англия
19:30
Фулхэм
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.31
П2
2.86
Футбол. Германия
19:30
Боруссия Д
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.56
П2
4.60
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.11
П2
3.20
Футбол. Испания
20:30
Эспаньол
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.26
П2
3.17
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.00
П2
3.30
Футбол. Франция
22:45
Лорьян
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.62
X
3.49
П2
2.12
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.71
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Гути о результативности Мбаппе: «Никто не превзойдет Роналду, он определил эпоху. Они с Месси на одном уровне благодаря невероятной стабильности. Это главный вызов для тех, кто хочет их догнать»

Бывший полузащитник «Реала» Гути заявил, что перед Килианом Мбаппе и другими игроками стоит вызов достичь выдающейся стабильности в результативности, чтобы пытаться догнать Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Источник: Спортс

— Мбаппе забил 55 голов за календарный год и отстает всего на четыре от рекорда Криштиану Роналду 2013 года (59). Сможет ли он превзойти результат португальца?

— Безусловно, сможет. Мы видим невероятную версию Мбаппе. Он находится выше уровня своей команды. Благодаря ему выигрываются матчи, а это делает его лидером коллектива. Килиан должен продолжать в том же духе, вовлекая в этот процесс больше игроков, и тогда мы увидим «Реал Мадрид» чемпионом.

— Сможет ли он достичь исторической значимости Роналду?

— Никто не превзойдет Криштиану. Это игрок, определивший эпоху в «Реале» и в футболе благодаря своей невероятной стабильности. И это самое главный вызов для любого, кто хочет догнать Роналду или Месси — я ставлю их на один уровень.

Недостаточно сыграть десять хороших матчей; когда наступает решающий момент, нужно быть на высоте. Они оба всегда появлялись в нужное время. Вот такая задача стоит перед Мбаппе, Ламином или любым другим, кто хочет приблизиться к ним, — отметил Гути.