Гути о результативности Мбаппе: «Никто не превзойдет Роналду, он определил эпоху. Они с Месси на одном уровне благодаря невероятной стабильности. Это главный вызов для тех, кто хочет их догнать»

— Безусловно, сможет. Мы видим невероятную версию Мбаппе. Он находится выше уровня своей команды. Благодаря ему выигрываются матчи, а это делает его лидером коллектива. Килиан должен продолжать в том же духе, вовлекая в этот процесс больше игроков, и тогда мы увидим «Реал Мадрид» чемпионом.