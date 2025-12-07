Гути о результативности Мбаппе: «Никто не превзойдет Роналду, он определил эпоху. Они с Месси на одном уровне благодаря невероятной стабильности. Это главный вызов для тех, кто хочет их догнать»

Бывший полузащитник «Реала» Гути заявил, что перед Килианом Мбаппе и другими игроками стоит вызов достичь выдающейся стабильности в результативности, чтобы пытаться догнать Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
— Мбаппе забил 55 голов за календарный год и отстает всего на четыре от рекорда Криштиану Роналду 2013 года (59). Сможет ли он превзойти результат португальца?
— Безусловно, сможет. Мы видим невероятную версию Мбаппе. Он находится выше уровня своей команды. Благодаря ему выигрываются матчи, а это делает его лидером коллектива. Килиан должен продолжать в том же духе, вовлекая в этот процесс больше игроков, и тогда мы увидим «Реал Мадрид» чемпионом.
— Сможет ли он достичь исторической значимости Роналду?
— Никто не превзойдет Криштиану. Это игрок, определивший эпоху в «Реале» и в футболе благодаря своей невероятной стабильности. И это самое главный вызов для любого, кто хочет догнать Роналду или Месси — я ставлю их на один уровень.
Недостаточно сыграть десять хороших матчей; когда наступает решающий момент, нужно быть на высоте. Они оба всегда появлялись в нужное время. Вот такая задача стоит перед Мбаппе, Ламином или любым другим, кто хочет приблизиться к ним, — отметил Гути.