Эрлинг Холанд: «Роналду и Месси — это примеры того, что нужно делать, чтобы показывать высочайший уровень 15 лет в лучших лигах. Посмотрите, как Криштиану заботится о теле! Потрясающе»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.85
П2
11.00
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.45
П2
4.24
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.93
П2
3.55
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.31
П2
4.56
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.37
П2
4.50
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.47
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Челси
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.04
П2
5.25
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.35
П2
4.64
Футбол. Испания
18:15
Мальорка
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.13
П2
3.18
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.88
П2
4.18
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.36
П2
2.13
Футбол. Англия
20:30
Бернли
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.58
П2
2.02
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.40
П2
4.90
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.20
П2
13.00
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.55
П2
9.50
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.50
П2
26.00
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.91
П2
3.27
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.40
П2
2.99

Эрлинг Холанд: «Роналду и Месси — это примеры того, что нужно делать, чтобы показывать высочайший уровень 15 лет в лучших лигах. Посмотрите, как Криштиану заботится о теле! Потрясающе»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о том, вдохновляет ли его Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

"Конечно. Думаю, что для каждого футболиста на планете Криштиану и Лионель Месси являются примерами для того, что нужно делать, как нужно играть, чтобы показывать высочайший уровень на протяжении 15 лет в лучших лигах.

Они оба вдохновляют. Возможно, Криштиану немного больше рассказывает нам о том, что он делает. Посмотрите, как он заботится о своем теле! Это потрясающе.

Ему 40 лет. Это невероятно, что он по-прежнему может играть в таком возрасте. Всяческое уважение ему за то, что он способен на это. Это непросто", — сказал Эрлинг Холанд в интервью TNT Brasil.