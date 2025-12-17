Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
18.12
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
18.12
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.87
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
18.12
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.49
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
18.12
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.58
П2
3.27

Неймар и «Сантос» обсуждают продление контракта на сезон, переговоры — на продвинутой стадии. Форвард интересен «Фламенго»

«Сантос» хочет продлить контракт с Неймаром еще на сезон.

Источник: Спортс"

Действующее соглашение 33-летнего форварда с бразильским клубом рассчитано до 31 декабря. Переговоры о подписании нового контракта находятся на продвинутой стадии, сообщает Marca. Дата встречи, на которой планируется достигнуть окончательной договоренности, пока не определена, но между сторонами есть взаимопонимание.

Отмечается, что интерес к игроку проявляют другие клубы, в том числе «Фламенго».

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Неймар провел 20 матчей и забил 8 голов. Его статистика — здесь.