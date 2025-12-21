Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эльче
1
:
Райо Вальекано
0
П1
1.57
X
3.90
П2
6.50
Футбол. Италия
1-й тайм
Фиорентина
3
:
Удинезе
0
П1
1.01
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
2.90
X
4.70
П2
13.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
0
:
Бавария
2
П1
100.00
X
17.70
П2
1.00
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Аталанта
П1
4.06
X
3.52
П2
2.20
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Хетафе
П1
1.79
X
3.65
П2
5.60
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

«Барселона» забила 169 голов в 2025-м. Больше было лишь 4 раза, все — при Месси

«Барселона» провела один из самых результативных годов в своей истории.

Источник: Спортс"

Команда Ханси Флика в 2025-м забила 169 голов в 60 играх во всех турнирах.

Лишь четырежды в истории у «блауграны» было больше мячей. Все такие случаи — в эпоху Лионеля Месси: 180 — в 2015 году, 175 — в 2012-м, 174 — в 2016-м, 170 — в 2011-м.