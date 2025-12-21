«Барселона» забила 169 голов в 2025-м. Больше было лишь 4 раза, все — при Месси

Команда Ханси Флика в 2025-м забила 169 голов в 60 играх во всех турнирах.
Лишь четырежды в истории у «блауграны» было больше мячей. Все такие случаи — в эпоху Лионеля Месси: 180 — в 2015 году, 175 — в 2012-м, 174 — в 2016-м, 170 — в 2011-м.
«Барселона» провела один из самых результативных годов в своей истории.
