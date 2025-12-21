Ричмонд
Рамос посетил матч «Реала» с «Севильей» на «Бернабеу»

Серхио Рамос посетил матч «Реала» и «Севильи» на «Сантьяго Бернабеу».

Источник: Спортс"

Во вчерашнем матче 17-го тура Ла Лиги мадридцы одержали победу со счетом 2:0.

После матча бывший защитник «Реала» и «Севильи» опубликовал фото из VIP-ложи стадиона. Также Рамос поздравил с 27-летием Килиана Мбаппе: «Поздравляю, брат. Я уже говорил это раньше… Номер один».

Рамос является воспитанником «Севильи», он покинул клуб в 2005 году и вернулся в сезоне-2023/24. За «сливочных» испанский защитник выступал с 2005 по 2021 год.

Фото: инстаграм Серхио Рамоса.

Узнать больше по теме
Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.
Читать дальше