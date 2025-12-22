Ричмонд
Рафинья о непопадании в сборную года ФИФА: «Мне все равно»

Вингер «Барселоны» Рафинья заявил, что равнодушен к непопаданию в команду года от ФИФА.

Источник: Спортс"

После матча с «Вильярреалом» в 17-м туре Ла Лиги (2:0) бразильца спросили в микст-зоне о результатах премии ФИФА The Best и непопадании в символическую сборную 2025 года.

— Мне все равно. Неважно.

— Что думаете о зимнем чемпионстве «Барселоны»?

— Важнее всего концовка, — сказал Рафинья.

Дембеле, Ямаль, Беллингем, Палмер, ван Дейк, Доннарумма — в сборной 2025 года по версии ФИФА.

«Несправедливо!» Жена Рафиньи репостнула запись TNT Sports после того, как вингер «Барсы» не выиграл The Best и не попал в команду года от ФИФА.