«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку«. Блогер DjMaRiiO о “Мадриде”

«Мы хорошо начали сезон, команда оставляла приятное впечатление, и, например, в матче в “Валенсией” мы увидели “Реал”, который действительно давит, однако игра против “Алавеса” стала шагом назад.
Ты забиваешь быстрый гол, создаешь 3−4 момента, и кажется, что ты уже выиграл, однако затем соперник сравнивает счет. «Алавес» давил, Куртуа постоянно приходилось вступать в игру.
Нельзя в каждом матче полагаться на Куртуа и Мбаппе, особенно в Лиге чемпионов. Я хочу, чтобы команда гораздо серьезнее действовала на протяжении 90 минут. Этого я пока не вижу.
Я верю в Хаби Алонсо. Люди очень быстро начинают увольнять тренера, но Алонсо столкнулся с большим числом травм. На мой взгляд, игроки «Реала» должны больше выкладываться за футболку, которую надевают", — заявил президент клуба Кингс Лиги Ultimate Móstoles.