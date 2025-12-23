Ричмонд
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку«. Блогер DjMaRiiO о “Мадриде”

Футбольный блогер (10 млн подписчиков на ютубе), фанат «Реала» DjMaRiiO оценил выступление команды в текущем сезоне.

Источник: Спортс"

«Мы хорошо начали сезон, команда оставляла приятное впечатление, и, например, в матче в “Валенсией” мы увидели “Реал”, который действительно давит, однако игра против “Алавеса” стала шагом назад.

Ты забиваешь быстрый гол, создаешь 3−4 момента, и кажется, что ты уже выиграл, однако затем соперник сравнивает счет. «Алавес» давил, Куртуа постоянно приходилось вступать в игру.

Нельзя в каждом матче полагаться на Куртуа и Мбаппе, особенно в Лиге чемпионов. Я хочу, чтобы команда гораздо серьезнее действовала на протяжении 90 минут. Этого я пока не вижу.

Я верю в Хаби Алонсо. Люди очень быстро начинают увольнять тренера, но Алонсо столкнулся с большим числом травм. На мой взгляд, игроки «Реала» должны больше выкладываться за футболку, которую надевают", — заявил президент клуба Кингс Лиги Ultimate Móstoles.