Экс-форвард «Реала» Ринкон: «Раньше были Ди Стефано, Роналду, Рауль — с Винисиусом клуб сбился с пути. “Барса” — команда, именно этого не хватает мадридцам»

О чрезмерной власти Винисиуса после инцидента с «Золотым мячом».
«Раньше были капитаны, которые поддерживали порядок. Клуб был превыше всех. Ди Стефано, Роналду и Рауль ушли, и “Реал” продолжил свой путь. С Винисиусом же они сбились с пути».
О работе Хаби Алонсо.
«Проект обречен, если нет поддержки сверху. В нынешнем “Реале” власть сосредоточена в руках президента [Переса]. Если игроки почувствуют кровь, тренер окажется в очень сложном положении».
О Мбаппе.
«Он невероятно силен, но ему пока не хватает харизмы, чтобы управлять такой атмосферой в раздевалке».
О Беллингеме.
«Он бегает бесцельно. Хаби нужно вернуть ему его позицию».
О «Барселоне», придерживающейся развитию молодежи и четкому стилю игры.
«Они знают, что делают. Они — команда. Именно этого нам не хватает в “Реале”, — заявил Ринкон.