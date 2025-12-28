Ричмонд
Экс-форвард «Реала» Ринкон: «Раньше были Ди Стефано, Роналду, Рауль — с Винисиусом клуб сбился с пути. “Барса” — команда, именно этого не хватает мадридцам»

Экс-форвард «Реала» Иполито Ринкон считает, что поведение Винисиуса Жуниора дестабилизирует мадридскую команду.

Источник: Спортс"

О чрезмерной власти Винисиуса после инцидента с «Золотым мячом».

«Раньше были капитаны, которые поддерживали порядок. Клуб был превыше всех. Ди Стефано, Роналду и Рауль ушли, и “Реал” продолжил свой путь. С Винисиусом же они сбились с пути».

О работе Хаби Алонсо.

«Проект обречен, если нет поддержки сверху. В нынешнем “Реале” власть сосредоточена в руках президента [Переса]. Если игроки почувствуют кровь, тренер окажется в очень сложном положении».

«Он невероятно силен, но ему пока не хватает харизмы, чтобы управлять такой атмосферой в раздевалке».

О Беллингеме.

«Он бегает бесцельно. Хаби нужно вернуть ему его позицию».

О «Барселоне», придерживающейся развитию молодежи и четкому стилю игры.

«Они знают, что делают. Они — команда. Именно этого нам не хватает в “Реале”, — заявил Ринкон.