Погба получил приз за камбэк года на Globe Soccer Awards. Награду хавбеку «Монако» вручил Хабиб

Награду Погба вручил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
В своей речи француз упомянул форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Криштиану, ты источник вдохновения для всех футболистов!» — сказал Погба.
Погба подписал контракт с «Монако» минувшим летом после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, закончившейся в марте. В ноябре Погба вышел на поле впервые с сентября 2023 года — в матче Лиги 1 против «Ренна» (1:4).
