Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Болонья
1
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.10
П2
18.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
71.00
X
5.90
П2
1.22
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.75
П2
2.02
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Верона
0
П1
X
П2

Погба получил приз за камбэк года на Globe Soccer Awards. Награду хавбеку «Монако» вручил Хабиб

Полузащитник «Монако» Поль Погба получил приз за камбэк года на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, проходящей в эти минуты в Дубае. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию награждения.

Награду Погба вручил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

В своей речи француз упомянул форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Криштиану, ты источник вдохновения для всех футболистов!» — сказал Погба.

Погба подписал контракт с «Монако» минувшим летом после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, закончившейся в марте. В ноябре Погба вышел на поле впервые с сентября 2023 года — в матче Лиги 1 против «Ренна» (1:4).

Узнать больше по теме
Биография Поля Погба: карьера и личная жизнь футболиста
Этот центральный полузащитник — одна из незаурядных фигур современного спорта. От Погба отказывался «Манчестер Юнайтед», а потом платил огромные деньги за возвращение суперзвезды. Игрок держал высокий уровень на поле, но слишком рано «словил звезду». Мы расскажем вам полную биографию Поля Погба, о его успехах и жизни сегодня.
Читать дальше