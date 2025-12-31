Ричмонд
Черданцев о 5-м месте «Балтики»: «Их гоняли, как десантников, это дало плоды. Подготовка к сезону была спланирована великолепно»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о 5-м месте «Балтики» в РПЛ после 18 туров.

Источник: Спортс"

— «Балтика» — главное открытие первой части сезона?

— Безусловно. Мы с Андреем Викторовичем [Талалаевым] знакомы очень давно. Знаю его целеустремленность, желание быть в топе тренеров не только на бумаге, но и на деле. Знаю, с каким энтузиазмом он ехал в Калининград.

Конечно, Андрей Викторович — лучший тренер этой части сезона. С достаточно скромным подбором игроков занимать такое высокое место, иметь такую оборону, не пропускать голы и играть в футбол, создавать моменты и забивать — все это говорит о том, что подготовка к сезону была спланирована великолепно. Их гоняли, как десантников, это все дало плоды. Команда‑открытие, мало кто ждал, что они всю эту часть сезона пройдут так.

— Ждать ли спада весной?

— Это гадание на кофейной гуще. Талалаев очень опытный тренер, он не вчера в футболе. Он действительно человек вовлеченный, современный тренер. Опыт прохождения зимних сборов у него большой, они спланируют подготовку таким образом, чтобы все сильные качества из этой части сезона перенести в весну.

Другой вопрос, удастся ли сохранить состав. Спрос на всех футболистов основного состава «Балтики» вырос. От хорошего предложения ни один клуб не откажется. Футбол — это бизнес. Если им удастся сохранить состав, то не вижу причин, почему они должны просесть, — сказал Черданцев.