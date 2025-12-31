Черданцев о 5-м месте «Балтики»: «Их гоняли, как десантников, это дало плоды. Подготовка к сезону была спланирована великолепно»

Конечно, Андрей Викторович — лучший тренер этой части сезона. С достаточно скромным подбором игроков занимать такое высокое место, иметь такую оборону, не пропускать голы и играть в футбол, создавать моменты и забивать — все это говорит о том, что подготовка к сезону была спланирована великолепно. Их гоняли, как десантников, это все дало плоды. Команда‑открытие, мало кто ждал, что они всю эту часть сезона пройдут так.