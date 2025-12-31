Лука Модрич: «Вопрос “Месси или Роналду” мне не нравится. Они ознаменовали эпоху, но Криштиану мне ближе. Великий футболист и невероятный человек»

— Месси или Криштиану Роналду?
— Мне не нравится этот вопрос. Они ознаменовали собой эпоху. Мне ближе Криштиану, потому что я играл с ним, он был моим партнером в «Реале», и я уверяю, что он не только великий футболист, но и невероятный человек. Люди этого не знают, но у него огромное сердце, он всегда готов помочь. И он простой, обычный человек.
— А Месси?
— Я не знаю его как человека, но не сомневаюсь, что он тоже замечательный. Как игрок он великолепен, — сказал Модрич.
