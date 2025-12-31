Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2

Лука Модрич: «Вопрос “Месси или Роналду” мне не нравится. Они ознаменовали эпоху, но Криштиану мне ближе. Великий футболист и невероятный человек»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал о человеческих качествах Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

— Месси или Криштиану Роналду?

— Мне не нравится этот вопрос. Они ознаменовали собой эпоху. Мне ближе Криштиану, потому что я играл с ним, он был моим партнером в «Реале», и я уверяю, что он не только великий футболист, но и невероятный человек. Люди этого не знают, но у него огромное сердце, он всегда готов помочь. И он простой, обычный человек.

— А Месси?

— Я не знаю его как человека, но не сомневаюсь, что он тоже замечательный. Как игрок он великолепен, — сказал Модрич.

Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше