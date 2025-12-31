Модрич о Моуринью: «Особенный и прямолинейный. Однажды он довел Роналду до слез в раздевалке, когда он не преследовал защитника. Аллегри такой же: говорит в лицо, что неправильно»

«Моуринью. Я видел, как он довел Криштиану Роналду до слез в раздевалке, человека, который выкладывается на поле на все сто, потому что на этот раз он не стал преследовать защитника соперника. Моуринью очень прямолинеен с игроками, но честен. Он одинаково относился к Серхио Рамосу и новичку: если ему нужно было что-то сказать, он говорил. Макс тоже такой: он прямо в лицо говорит, что правильно, а что нет. Честность — это основа», — сказал Модрич, в прошлом выступавший за «Реал».