Модрич о Моуринью: «Особенный и прямолинейный. Однажды он довел Роналду до слез в раздевалке, когда он не преследовал защитника. Аллегри такой же: говорит в лицо, что неправильно»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич высказался о тренерах, с которыми работал в клубной карьере.

Источник: Спортс"

О Жозе Моуринью.

«Особенный. И как тренер, и как человек. Именно он хотел видеть меня в “Реале”, без Моуринью я бы никогда туда не попал. Жаль, что он был со мной всего один сезон».

О том, кто самый жесткий тренер, если выбирать из Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри.

«Моуринью. Я видел, как он довел Криштиану Роналду до слез в раздевалке, человека, который выкладывается на поле на все сто, потому что на этот раз он не стал преследовать защитника соперника. Моуринью очень прямолинеен с игроками, но честен. Он одинаково относился к Серхио Рамосу и новичку: если ему нужно было что-то сказать, он говорил. Макс тоже такой: он прямо в лицо говорит, что правильно, а что нет. Честность — это основа», — сказал Модрич, в прошлом выступавший за «Реал».